30ª Corrida do Peru acontece neste sábado

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 4 de janeiro de 2012

A Corrida do Peru acontece no dia 31 de dezembro, a partir das 8h. A largada será no Largo da Aldeia Jesuítica de Carapicuíba. As inscrições pela internet encerraram-se na sexta-feira, 30, mas os interessados em participar podem chegar com uma hora de antecedência a fazer a inscrição no ato. Não há taxa de inscrição.

A corrida é um evento tradicional da região da Aldeia Jesuítica de Carapicuíba e já está na 30ª edição. O percurso prevê a passagem pela Rua do Cabo, Rua Tabapuã, Rua Xapurí, Rua João Fasoli, Rua José Felix de Oliveira, Avenida São Camilo, Estrada da Fazendinha, Avenida Inocêncio Seráfico, Rua Tabapuã, Rua do Cabo e término no Largo da Aldeia.

Para manter a tradição, a premiação contém peru congelado e outros itens das festividades de final de ano. O regulamento da prova está disponível no Portal da Prefeitura. Mais informações na Secretaria de Esportes e Lazer por meio do telefone 4187-7000.