Moradores da região do Cadaval participam de exposição sobre as obras do PAC

Secretarias: Obras e Serviços Municipais

Data de Publicação: 5 de janeiro de 2012

O prefeito Sergio Ribeiro participou no último sábado (17) de exposição sobre as obras do PAC, onde reafirmou a retomada da construção dos conjuntos habitacionais na Estrada do Pequiá e Estrada do Tambory. O evento aconteceu na escola estadual Ricardo A. Pecchio, e reuniu a comunidade moradora da área livre no entorno do Córrego do Cadaval.

Na exposição, o prefeito e técnicos da Prefeitura falaram a respeito da situação atual, problemas técnicos resolvidos pela atual administração, e o que virá para o futuro. Uma das vitórias apontadas por Sergio Ribeiro foi o aumento dos repasses destinados à realização da obra. Graças ao empenho da prefeitura, o valor inicial de R$ 45,7 milhões saltou para R$ 107,8 milhões, o que permitirá o término da obra.

O PAC Cadaval, projeto que visa a construção de 728 moradias populares, canalização do córrego e instalação de uma nova via de ligação entre o norte e o sul da cidade, teve início em 2007. O conjunto habitacional da Estrada do Tambory terá 532 apartamentos, além de uma creche, quadra de esportes e um Centro de Apoio à Comunidade e ao condomínio. O conjunto habitacional da Estrada do Pequiá, que entrará logo em fase de licitação, contará com 196 apartamentos, além do Centro de Apoio à Comunidade e ao Condomínio.

Cerca de 10 mil famílias serão beneficiadas direta ou indiretamente pelo projeto. Além das 728 famílias que serão realocadas, o benefício da obra se estenderá a cerca de 300 famílias moradoras do entorno do Cadaval, que terão sua moradia reurbanizada e regularizada. As demais serão favorecidas com o controle de enchente e a conseqüente valorização do seu imóvel.

Para o prefeito esta é uma obra importante para proporcionar uma vida melhor à comunidade carente de Carapicuíba. “Além do controle de enchente e da construção de uma avenida para desafogar o trânsito em Carapicuíba, o PAC Cadaval tem outro aspecto importante, que é dar dignidade ao cidadão”, enfatizou.