2º Festival de Natal encanta frequentadores do Parque dos Paturis

Data de Publicação: 10 de janeiro de 2012

O evento teve início na sexta à noite, no Parque dos Paturis.

O Festival de Natal de Carapicuíba, promovido pela Prefeitura, teve início na sexta, 16, no Parque dos Paturis, e contou com a presença do prefeito Sergio Ribeiro, Secretários e equipe de governo que se confraternizaram com a população presente no local.

Este ano, foram montadas três gigantescas árvores de natal e o parque foi ornamentado com presépio de cera em tamanho natural, muitas luzes com efeitos especiais e fogos de artifícios que vão embelezar ainda mais as noites que antecedem o Natal.

Crianças, jovens e adultos poderão usufruir do parque de diversões que foi montado. Rodas gigantes, carrinho bate-bate e carrossel, são alguns das dezenas de brinquedos espalhados no local. Aos visitantes serão oferecidos passaportes que dão acesso aos brinquedos gratuitamente.

O Festival de Natal de Carapicuíba é uma ação da prefeitura local e tem como objetivo divulgar o espírito natalino para a população, além de proporcionar alegria e diversão. O evento vai até o dia 8 de janeiro de 2012 e está localizado no Parque dos Paturis, de frente à rotatória do KM 21, divisa com Osasco.