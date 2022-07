Parque Flórida recebe o “Prefeitura No Seu Bairro”

Secretarias: Administração

Data de Publicação: 10 de janeiro de 2012

Desde 2010 a população de Carapicuíba participa das ações sociais “Prefeitura no seu Bairro”.

Neste sábado, 7, a partir das 10 horas, a ação social da Prefeitura de Carapicuíba estará no Parque Flórida. As atividades estarão disponíveis na rua Califórnia, em frente à Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro, que estará aberta para oferecer os serviços específicos, como exame Papanicolau, dentista, clínico geral, exames preventivos de Pressão Alta e Diabetes e vacinação de cães e gatos.

Dentre outros serviços, estão corte de cabelo, emissão de documentos, balcão de empregos, Procon, diversão para as crianças e muito mais. O prefeito Sergio Ribeiro participa, conversando e acolhendo as reivindicações da população.

Além da ação social, a Prefeitura também realizará melhorias nas ruas, como limpeza de bocas de lobo, pintura de faixas de pedestres, dentre outros.

O “Prefeitura no Seu Bairro” mobiliza funcionários, que em mutirão, levam em dia de sábado, ações de diversas Secretarias municipais, visando facilitar o acesso a serviços que normalmente só estão disponíveis em dias úteis, atingindo também pessoas que têm dificuldade em locomover-se até o Centro.

Mais de dez mil pessoas já foram beneficiadas pelo “Prefeitura no seu Bairro”, criado em 2010. Durante 2011 o evento aconteceu nos bairros Roseira Parque, Ana Estela, Novo Horizonte, Ariston I e III, Vila Lourdes, Vila Dirce e Veloso.