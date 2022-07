Prefeitura distribui fraldas geriátricas

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 10 de janeiro de 2012

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria da Saúde, distribuiu, na terça-feira, 20, fraldas geriátricas às pessoas cadastradas na secretaria. A ação aconteceu nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Jardim Novo Horizonte e Vila Helena.

A triagem no processo de escolha foi realizada após estudo técnico dos casos em que o idoso doente ou acamado passa por problemas de incontinência e não tem condições de comprar o produto de higiene.

Esta ação faz parte do reordenamento dos benefícios eventuais no âmbito da Política de Assistência Social em relação à política de saúde, em conformidade da Portaria nº 2.047/02 do Ministério da Saúde e da Resolução nº 322/03 do Conselho Nacional, cujo objetivo é reduzir o risco de doença e outros agravos, além de promover a proteção e recuperação da saúde.

A concessão do benefício é um direito de todos os cidadãos. Porém, a Secretaria da Saúde visa atender especialmente as famílias menos favorecidas.

“A população merece todo o cuidado com a saúde. Já estamos atendendo os idosos acamados em suas casas e vamos ampliar ainda mais o serviço”, frisou o prefeito Sergio Ribeiro.