Prefeitura inicia construção da primeira USF – Unidade de Saúde da Família

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 11 de janeiro de 2012

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Saúde, inicia, na segunda quinzena de janeiro de 2012, a construção a Unidade de Saúde da Família no Parque Jandaia. A verba, de R$ 400 mil, foi liberada pelo Ministério da Saúde.

No dia 24 de dezembro o prefeito Sergio Ribeiro, ao lado de outras autoridades do município, participou da cerimônia de instalação da pedra fundamental, anunciando o início da construção.

Por meio do convênio com o Ministério da Saúde, a Prefeitura vai construir quatro novas unidades para implantar o Programa da Saúde da Família. Destas, três, estão localizadas no Parque Jandaia, Vila Dirce e Aldeia e um imóvel adquirido pela Prefeitura está sendo reformado no Jardim Bom Pastor, com recursos da Prefeitura.

Também estão em fase final de construção o Pronto Socorro – UPA 24h no Parque Santa Tereza, um novo Pronto Socorro Infantil na Vila Dirce e uma UBS na vila Helena, além de reformas das UBSs da COHAB II, Cohab V, Adauto Ribeiro, Ana Estela e Vila Cretti.

NOVIDADE NO ATENDIMENTO – SAÚDE PARA A FAMÍLIA

Com a implantação das USFs (Unidades da Saúde da Família), a Prefeitura promove a melhoria da qualidade de vida, levando o atendimento médico até as famílias com prevenção, orientação e acompanhamento.

O Programa Saúde da Família é uma estratégia de reorientação do modelo de saúde tradicionalmente oferecido. Na lógica da Saúde da Família, a oferta de serviços de saúde chega até a população, através das visitas domiciliares a determinado numero de famílias, dentro uma área geográfica delimitada. As equipes multiprofissionais são formadas por médicos, dentistas, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e agentes comunitários de saúde.

Em Carapicuíba o Programa Saúde da Família (PSF) será inicialmente implantado, através da atuação dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS). Nesta etapa de transição do modelo, os ACS vão visitar as famílias, dentro uma área geográfica delimitada, sob a orientação de um enfermeiro e da equipe multiprofissional da Unidade da Saúde da Família.

O papel do agente comunitário é muito importante na identificação e promoção e manutenção da saúde da população. Cada agente será responsável por 200 famílias ou 750 pessoas do bairro em que a USF estiver instalada. Ele apresentará as demandas das famílias à equipe médica, que organizará visitas periódicas para acompanhamento e orientação, marcação de consultas, entre outras atribuições.

Outra novidade é a implantação de agentes comunitários de saúde na UBS do Ariston. Eles terão a incumbência de visitar as famílias da região, e levar as demandas para e equipe da UBS, que promoverá um acompanhamento mais próximo à necessidade das famílias.

A partir do próximo ano, a atuação dos ACSs deverão ser implantadas em outras UBSs.

O prefeito Sergio Ribeiro lembra que em 2012, várias unidades serão inauguradas. “Estamos conseguindo superar a época em que tínhamos que mentir o endereço nas cidades vizinhas para conseguir atendimento médico”.