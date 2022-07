Jardim Santa Rita ganha creche municipal

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 11 de janeiro de 2012

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria Municipal de Educação, viabilizou a instalação de mais uma creche (Emei Fase I) no município. O imóvel que fica na Rua Maracaí, 16 A, Jardim Santa Rita, próximo à Cidade Ariston, foi adquirido, passou por adequações e entrará em funcionamento ainda no primeiro trimestre de 2012, com capacidade para atender 80 crianças.

Até o momento, a rede municipal oferece 34 creches, sendo 17 conveniadas e 17 unidades municipais, que foram instaladas com recursos próprios e parcerias, permitindo triplicar o número de vagas para atendimento da demanda.

“A instalação de novas creches em Carapicuíba permite que muitas mães e pais possam trabalhar tranquilos e melhorar o orçamento de suas famílias, enquanto seus filhos recebem cuidado, instrução e lazer”, enfatiza o prefeito Sergio Ribeiro.