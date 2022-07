Programa “Tudo em Dia” Munícipe escolhe começar o ano sem dívidas 2012

Secretarias: Receita e Rendas

Data de Publicação: 12 de janeiro de 2012

Devido à crescente demanda, a Prefeitura montou o Posto Avançado de Atendimento, no Calçadão, ao lado do Banco do Brasil.

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Receita e Rendas, está promovendo o Programa “Tudo em Dia”, com a redução de multas e juros para o pagamento dos débitos tributários, como Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto Sobre Serviços (ISS), Contribuição de Melhorias e demais taxas municipais em atraso.

Os descontos variam de acordo com a situação de cada débito. Para obter 100% de desconto nas multas e juros do IPTU, por exemplo, será emitido boleto bancário para o pagamento à vista até o próximo dia 15. Mas para quem optar pelo parcelamento, os descontos ainda são bem vantajosos, conforme tabela abaixo.

Segundo dados preliminares da Secretaria, parcelamento e pagamento à vista dos débitos são os serviços mais procurados, seguidos de verificação e levantamento de débitos antigos. Isto se deve a leis de incentivo fiscais, como a 3018/2011, que estimula o morador a quitar a sua dívida com desconto parcial ou total dos juros e multas dependendo do tempo de atraso e a forma de pagamento.

Desde o dia 16 de dezembro, os postos de atendimento e conciliação de débitos da Avenida Miriam, 153 e da Rua Célio Meucci, 64, estão atendendo a população. Devido à crescente demanda, a Prefeitura montou o Posto Avançado de Atendimento, no Calçadão, que vai favorecer ainda mais a população que procura a quitação dos débitos municipais.

As parcelas devem obedecer ao valor mínimo de R$ 30. Abaixo, as condições para a aplicação dos descontos sobre os juros e multas.

Para pagamento à vista

De 15/12/2011 a 15/01/2012 – 100% de desconto

De 16/01/2012 a 15/02/2012 – 90% de desconto



Para pagamento parcelado em até 12 vezes

De 15/12/2011 a 15/01/2012 – 80% de desconto

De 16/01/2012 a 15/02/2012 – 75% de desconto



Para pagamento parcelado em até 24 vezes

De 15/12/2011 a 15/01/2012 – 60% de desconto

De 16/01/2012 a 15/02/2012 – 55% de desconto



Para pagamento parcelado em até 36 vezes

De 15/12/2011 a 15/01/2012 – 40% de desconto

De 16/01/2012 a 15/02/2012 – 35% de desconto

Endereços:

1- ECAP – Avenida Miriam, 153, centro

2- Secretaria de Receita e Rendas – Rua Célio Meucci, 64, Vila Caldas

3- Posto Avançado de Atendimento – Calçadão (ao lado do Banco do Brasil)

Informações: www.iptupremiado.com.br