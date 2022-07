Corrida do Peru encerra calendário esportivo de Carapicuíba

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 12 de janeiro de 2012

Os praticantes das corridas de rua de Carapicuíba e região finalizaram o calendário esportivo do município participando da Corrida do Peru na Aldeia Jesuítica de Carapicuíba, que aconteceu em 31 de dezembro, às 8h.

A prova, que já está na 30ª edição, surgiu com a ideia de um grupo de amigos que decidiram comemorar a passagem de ano correndo atrás de um peru vivo, passando pelas principais ruas da Aldeia Jesuítica de Carapicuíba.

Com o passar do tempo, a corrida evoluiu com o apoio da Prefeitura de Carapicuíba e dos atletas, mas a tradição foi mantida premiando-se os principais colocados da prova com a entrega de peru congelado e outros itens das festividades de final de ano.

Segundo os organizadores do evento, a edição de 2011 teve 121 inscrições, contando com jovens, mulheres, adultos e atletas da Terceira Idade.. Confira a classificação geral.