Prefeitura abre inscrições para cursos gratuitos no próximo dia 10

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 12 de janeiro de 2012

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, abre inscrição para os cursos profissionalizantes do Núcleo de Ação Comunitária (NAC) a partir de 10 de janeiro.

Os cursos oferecidos são: cabeleireiro, manicure e pedicure, maquilagem, depilação, artesanato e reciclagem e têm duração de quatro, seis e nove meses. O objetivo é colaborar com a emancipação de famílias em condições de vulnerabilidade social, preparando jovens e adultos para uma nova atividade remunerada.

Ministrados em equipamentos da Prefeitura, como Casa do Adolescente, CAPS e CATIC, e entidades conveniadas, como Comunidades Kolping, igrejas e associações, os cursos têm aberto possiblidades no mercado de trabalho, pois cerca de 90% dos alunos são aproveitados, com carteira assinada, segundo dados dos organizadores.

A Prefeitura de Carapicuíba formou, através do NAC, mais de mil profissionais no ano passado, e a expectativa é que esse número cresça em torno de 30% em 2012.

As inscrições podem ser feitas a partir de 10 de janeiro e os interessados devem ter mais de 16 anos.

O NAC fica na Rua Maria Helena, 55 – Centro. Telefone: 4184-5865.

Legenda: Simone Monteiro de Souza, cabeleireira, estabelecida no Jardim São Daniel. Ela aprendeu a profissão através do NAC. (crédito: Wagner Riggs)