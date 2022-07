Prefeitura leva saúde, serviços e lazer para o Parque Flórida

Secretarias: Administração

Data de Publicação: 17 de janeiro de 2012

Mais de três mil pessoas passaram pelos estandes montados na Rua Califórnia, no Parque Flórida e foram atendidas pelo mutirão.

A ação social da Prefeitura de Carapicuíba, realizada no último sábado, 7, no Parque Flórida, conhecida como “Prefeitura no seu Bairro”, foi um grande sucesso.

Mais de três mil pessoas participaram das atividades oferecidas nos quiosques instalados na Rua Califórnia, nas proximidades da UBS do bairro. Foram atividades para as crianças, como brincadeiras e jogos lúdicos, brinquedos como piscina de bolinha e tobogã e pintura no rosto.

A Prefeitura ofereceu diversos serviços, como corte de cabelo, emissão de carteira de trabalho, balcão de empregos, orientações jurídicas, inscrições para creches, inscrições para alfabetização de adultos, atendimento a reclamações pela Ouvidoria, vacinação de cães e gatos, entrega de mudas de árvores, orientação sobre aberturas de empresas, dentre outros serviços.

Na UBS, que ficou aberta durante todo o dia, a população encontrou a sua disposição atendimento dentário, clínico geral, atualização de vacinas, controle de pressão arterial e diabetes e coleta de exame papanicolau.

O prefeito Sergio Ribeiro acompanhou as atividades e conversou com a população, que demonstrou estar animada com a diversidade de serviços oferecidos. Ele lembrou que este é um ano de colher o que foi plantado durante os três anos da atual gestão: “Será um ano de realizações”, frizou.

Vila Leopoldina é o próximo bairro

Neste sábado, 14, o “Prefeitura no Seu Bairro” estará na Vila Leopoldina, próximo à Vila Dirce. As tendas serão montadas na Rua Madalena Gutierrez Conceição, próximo ao Supermercado Sobral. As atividades têm início às 10h e seguem até as 16h.