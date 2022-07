Prefeito Sergio Ribeiro e governador Geraldo Alckmin assinam convênio para novo túnel

Data de Publicação: 18 de janeiro de 2012

Nesta quarta-feira, 11, o prefeito Sergio Ribeiro receberá o governador Geraldo Alckmin para assinarem do Convênio entre a Prefeitura de Carapicuíba e o Governo do Estado de São Paulo, para a construção do túnel na Av. Mário Covas. A assinatura acontecerá no Calçadão, em frente ao Banco do Brasil, às 12 horas.

O túnel, avaliado em R$ 62 milhões, terá início na Av. Governador Mario Covas, após a intersecção com a Av. Brasil e terminará na Av. Deputado Emilio Carlos, melhorando profundamente o trânsito no centro e acessos para o Tamboré e corredor Oeste. “Por cima do túnel será construído um Boullevard”, afirma o prefeito Sergio Ribeiro.

O FUMEFI é responsável pela liberação de recursos para o desenvolvimento de cidades com baixa arrecadação. Quem determina como os valores devem ser aplicados, é o prefeito do município. Em Carapicuíba, o prefeito Sergio Ribeiro utilizou estas verbas, em 2011, para a ampliação da FATEC e ETEC e a construção do Complexo Viário da Lagoa, que em breve será concluído e terá quatro ruas e receberá o fluxo do trânsito da Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu e Avenida Mário Covas, oferecendo novo acesso à Rodovia Castelo Branco e Alphaville.

Em 2011, para dar continuidade à formação do novo centro, o prefeito apresentou, junto à Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano, a construção do túnel. “Reservei recursos do FUMEFI de 2011, 2012 e 2013 para a reformulação do centro, com o Complexo Viário, Túnel e uma passarela”.

Segundo o prefeito Sergio Ribeiro, todas essas obras receberão investimento de mais de R$ 120 milhões, e mudarão definitivamente o centro da cidade.