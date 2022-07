Creches de Carapicuíba garantem lazer a crianças durante as férias

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 19 de janeiro de 2012

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Educação, oferece a crianças das creches do município, atividades pedagógicas, lúdicas e muita brincadeira no período de férias que vai de 9 de janeiro a 3 de fevereiro.

O Projeto “Brincando nas Férias” é um evento recreativo para crianças de educação infantil – fase inicial (modalidade creches) que, durante o período de férias, acolhe as crianças enquanto as famílias trabalham.

Este ano será trabalhado o tema “Orube”, que na linguagem indígena significa alegre, feliz, rindo. Esta ação pretende resgatar brincadeiras e brinquedos indígenas, buscando desenvolver criatividade, autonomia e conhecimento das raízes culturais.

As equipes formadas por professores, monitores, pajens, profissionais do “Escola Aberta”, outro projeto da Prefeitura nos finais de semana, receberam treinamento específico para atuarem no projeto.

As atividades acontecem nas seguintes EMEIs:

1. EMEI Abelhinha – COHAB II

2. EMEI Algodão doce – São Daniel

3. EMEI Antonia Pereira de Magalhães (Vó Tonha)/ Letrinhas Mágicas – Cid. Ariston

4. EMEI Emilia L. Vieira – Vila Cretti

5. EMEI Floresta Encantada – Parque Jandaia

6. EMEI Isaura Quércia / Maria José Abyaza – COHAB V

7. EMEI Luiz Simplício de Andrade – Vila Olivina

8. EMEI Maria Leite Vieira (INAC) – Cidade Ariston

9. EMEI Mundo Mágico – Novo Horizonte

10. EMEI Paraíso das Crianças – Parque Jandaia

11. EMEI Peter Pan – COHAB II

12. EMEI Sitio do Pica-Pau – Aldeia

13. EMEI Thomazia A. Montoro – Parque Florida

14. EMEI Zilda Arns – Gustavo Correia

15. EMEI Estela Maris – Santa Teresinha