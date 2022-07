Pesquisa Firjan aponta crescimento de Carapicuíba

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 19 de janeiro de 2012

Pesquisa realizada pela Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro) aponta Carapicuíba como uma das principais cidades em desenvolvimento do país.

Segundo o levantamento, a cidade sofreu período de instabilidade no período de 2000 a 2008 e passou a crescer de modo significativo, a partir de 2009, com índices consideráveis de desenvolvimento.

No setor de Emprego e Renda, Carapicuíba está entre os 8,4% de localidades bem classificadas no Estado de São Paulo, ocupando a 36ª posição no ranking paulista dos 645 municípios, à frente de cidades como Osasco (60ª) e São Caetano do Sul (108ª). No panorama brasileiro, Carapicuíba está entre os seletos 2,6% de municípios com destaque.

O índice adotado pela pesquisa varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento da localidade. Os dados são obtidos através das estatísticas públicas oficiais do Governo Federal (vale conferir a pesquisa completa em WWW.firjan.com.br).

Veja o quadro e compare o crescimento de Carapicuíba em relação aos municípios vizinhos.