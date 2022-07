Carapicuíba terá novo centro com túnel, boulevard e passarela

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 19 de janeiro de 2012

Nesta quarta-feira, 11, o prefeito Sergio Ribeiro recebeu o governador Geraldo Alckmin no Calçadão do Centro, junto à população para assinarem o Convênio entre a Prefeitura de Carapicuíba e o Governo do Estado de São Paulo, que construirá o túnel e o boulevard na Av. Mário Covas.

O convênio assinado garante o repasse através do FUMEFI (Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento) de R$ 19.047.184,56 que garante a primeira etapa de um conjunto de ações que beneficiarão a região central, compreendendo o terminal rodoferroviário, as Faculdades FATEC/ETEC e FNC, e a criação do sistema viário Mário Covas. Haverá mais repasses até atingir o valor total de R$ 60 milhões.

Além disso, o empreendimento prevê a construção do túnel que acabará com o acúmulo de veículos na saída para o Tamboré e o acesso à Rodovia Castello Branco.

O prefeito Sergio Ribeiro sancionou a lei nº 3.100, de 27 de outubro de 2.011, autorizando a Prefeitura a implantar a operação urbanística “Novo Centro – sua Nova Cidade”, visando a melhoria e valorização ambiental e o desenvolvimento urbano, educacional e cultural da área central da cidade, mediante a implantação e implementação da infraestrutura na área de abrangência do programa.

O FUMEFI é responsável pela liberação de recursos para o desenvolvimento de cidades com baixa arrecadação. Quem determina como os valores devem ser aplicados, é o prefeito do município. Em Carapicuíba, o prefeito Sergio Ribeiro utilizou estas verbas, em 2011, para a ampliação da FATEC e ETEC e a construção do Complexo Viário da Lagoa, que em breve será concluído e terá quatro ruas e receberá o fluxo do trânsito da Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu e Avenida Mário Covas, oferecendo novo acesso à Rodovia Castelo Branco e Alphaville.

Durante o evento, o prefeito Sergio Ribeiro agradeceu ao secretário de Estado do Desenvolvimento Metropolitano, Edson Aparecido, “pelo empenho e olhar especial para nossa cidade” e ao governador Geraldo Alckmin. “Esta assinatura é um marco histórico para Carapicuíba, que representa mais que uma reformulação urbanística e novo paisagismo: É a reconstrução da autoestima do nosso povo”, afirmou o prefeito.