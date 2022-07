Carapicuíba se prepara para o “Drama da Paixão de Cristo”

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 24 de janeiro de 2012

Primeira reunião para formação do elenco acontece no sábado, 21.

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, realiza neste sábado, 21, às 16 horas, no teatro Jorge Amado (Av. Mirian, 86), a primeira reunião para formação do futuro elenco do espetáculo “Drama da Paixão de Cristo”. As inscrições estão abertas e os interessados podem se inscrever até sexta-feira nos endereços abaixo, através do portal da Prefeitura (www.carapicuiba.sp.gov.br) ou no próximo sábado, durante a reunião.

A peça acontece desde 2001 e é realizada a céu aberto no Teatro de Arena da Aldeia Jesuítica de Carapicuíba. Considerada de alto nível, tanto pela mídia como pela população, sua produção surpreende todos os anos com inovações, o que atrai milhares de pessoas da cidade e região.

Os produtores, que anualmente se preparam para relembrar a Paixão de Cristo através do teatro, já estão trabalhando para a encenação da 12ª edição, e até a apresentação, no feriado da sexta-feira da Paixão, dias 6 e 7 de abril, terão constantes ensaios, gravações de voz e preparação de cenário e figurino. Desde 2009, a Prefeitura inovou com a instalação de arquibancadas para a acomodação do público.

Para o prefeito Sergio Ribeiro, “a Paixão de Cristo é um fato histórico que atravessa milênios e o espetáculo deve ser realizado com profissionalismo e competência para retratar sua grandeza.”, enfatizou.

Locais para inscrição até o dia 20 de janeiro das 8 às 17h:

• Secretaria de Cultura e Turismo: Praça da Aldeia, casa 19, Aldeia.

• Biblioteca Municipal: Avenida Tâmara, 132, Centro.

• Teatro Municipal Jorge Amado: Avenida Mirian, 86, Centro.

• FUCA: Rua José Fernandes Teixeira “Zuza”, 510, Vila Cretti

Mais informações pelo telefone (11) 4186-0687.