Prefeitura promove ação social e recadastramento do “Bolsa Família”

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 25 de janeiro de 2012

Moradores da Vila Cretti e região que fazem parte do Programa serão recadastrados neste sábado com serviços e muita diversão para as crianças

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio das Secretarias de Educação e Assistência Social, promove, neste sábado, 21, das 9h às 17h, o recadastramento dos beneficiários que fazem parte do Bolsa família, além de levar diversão e entretenimento para o bairro da Vila Cretti.

Esta ação dá início a uma série de reuniões que vai acontecer durante o ano, visto a necessidade de orientações às famílias cadastradas no Programa, no intuito de não correrem o risco da perda do benefício.

“É importante que a população compareça, pois este benefício tem que ser mantido e garantido às famílias mais necessitadas do nosso município”, frisou o prefeito Sergio Ribeiro.

Em dezembro do ano passado, a Prefeitura relizou um mutirão no Centro Social Urbano (CSU) no Ariston e, através do recadastramento, garantiu o benefício do Bolsa Família .

O evento acontece no FUCA, que fica na Avenida José Fernandes Teixeira Zuza, 510, Vila Cretti, das 9h às 17h, junto com o evento “Prefeitura no seu bairro”, um conjunto de ações que leva serviços e lazer diretamente para a população, como médicos, dentistas, corte de cabelo, vacinação de cães e gatos, jogos, brincadeiras para as crianças além de serviços do PROCON e Balcão de Emprego.