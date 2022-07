Carapicuíba oferece oficinas de Carnaval

Data de Publicação: 25 de janeiro de 2012

As oficinas ensinam como confeccionar adereços e figurinos, além de discutirem temas de marchinhas carnavalescas

A Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Cultura e Turismo, abriu inscrição para as Oficinas em preparação do desfile de Carnaval 2012. As oficinas acontecerão no Centro Social Urbano (CSU), e as inscrições podem ser realizadas no Teatro Jorge Amado, na Secretaria de Cultura e no próprio CSU até a primeira semana de fevereiro. As oficinas são gratuitas, e jovens e crianças a partir de 7 anos podem participar.

O objetivo da ação é incentivar a juventude a participar dos cortejos de maracatu de baque virado e ao mesmo tempo aprender a confeccionar bonecos, mamulengos e adereços, estêncil e figurino, e também a construir instrumentos. As oficinas oferecem também, aulas de danças típicas do carnaval e percursão.

Endereços para inscrição:

Secretaria de Cultura e Turismo: Praça da Aldeia, 19

CSU: Rua Lizarda, 06 – Cidade Ariston

Teatro Jorge Amado: Avenida Mirian, 86 – Centro