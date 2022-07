Prefeitura de Carapicuíba abre inscrições para cursos

Secretarias: Desenv. Econômico, Social e Trabalho

Data de Publicação: 25 de janeiro de 2012

Cursos profissionalizantes qualificam mão de obra e ajudam na demanda da construção civil e informática, que crescem cada vez mais no município.

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho, e parceria com o SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), abre inscrições para cursos profissionalizantes.

Os cursos oferecidos são específicos da área de construção civil e têm dias e horários flexíveis para atender todos os interessados. As aulas acontecem pela manhã (8h às 12h), à tarde (13h às 17h) e à noite (18h às 22H).

As aulas são práticas e teóricas e proporcionam uma ampla formação de mão de obra, possibilitando ao técnico após sua formação, a oportunidade ter emprego e renda, acompanhando e crescendo junto com o desenvolvimento da cidade.

“Através dessa iniciativa, nossos trabalhadores podem ingressar no mercado de trabalho, atuando junto a construtoras que estão com empreendimentos na nossa cidade e, com mão de obra qualificada, terão oportunidade de ascensão profissional”, comentou o prefeito Sergio Ribeiro.

Para se inscrever, o interessado precisa comparecer à unidade INAC, que fica na Avenida Dante Carraro, 333, Cidade Ariston, Carapicuíba, munido de cópias do RG, CPF e comprovante de residência com CEP, de segunda a sexta-feira das 8h às 17h.

Os cursos são os seguintes:

• Pedreiro Assentador (160h)

• Pedreiro Revestidor (160h)

• Pintor de Obras (160h)

• Instalador Hidráulico (160h)

• Carpinteiro de Formas (160h)

• Montador de Painéis de Steel Frame (160h)

• Elétrica

CURSO DE INFORMÁTICA

As inscrições podem ser feitas nos Telecentros Comunitários no Parque do Planalto (Rua Serra Maylaski, S/N – Casarão II) e COHAB V (R. Bias Fortes, 65). Os interessados devem levar cópia do RG e comprovante de residência com CEP. O Curso Básico em Informática tem duração de 48 horas.

Mais informações pelo telefone (11) 4187-2013

PARCERIA

A Prefeitura de Carapicuíba tem parceria com o SENAI, o maior complexo de educação profissional e tecnológica da América Latina, qualificando mais de 2,3 milhões de trabalhadores brasileiros a cada ano, contribuindo para o fortalecimento da indústria e o desenvolvimento pleno e sustentável do País.