Com reurbanização de praça, prefeitura inicia obras do Novo Centro

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 31 de janeiro de 2012

A Prefeitura de Carapicuíba deu início no sábado, 16, à reforma da Praça central, junto à Avenida Deputado Emílio Carlos e o viaduto Jorge Julian. A obra consiste na reurbanização total da área, prevendo aterramento para alcançar o nível da avenida, remodelação paisagística, novas calçadas com concreto colorido, iluminação ornamental.

Mas as grandes novidades serão o espelho d’água com cascata em pedra e alargamento da pista de acesso à Av. Deputado Emílio Carlos, melhorando o acesso de quem chega do viaduto.

A obra, que será executada no período de 90 dias, com recursos da Prefeitura, antecipa a operação urbanística “Novo Centro – sua Nova Cidade”, que visa o desenvolvimento urbano, educacional, cultural e a valorização ambiental do centro da cidade.

A operação implantará nova infraestrutura na área, que já teve início com as obras do Complexo Viário da Lagoa, Parque da Lagoa e ampliação da Fatec/Etec.

Nesta última quarta-feira, 11, o prefeito Sergio Ribeiro recebeu o governador Geraldo Alckmin no Calçadão do Centro para a assinatura do Convênio entre a Prefeitura de Carapicuíba e o Governo do Estado de São Paulo, que construirá o túnel, o boulevard e a passarela, que integram a operação urbanística, compreendendo o terminal rodoferroviário, as Faculdades FATEC/ETEC e FNC, e a Avenida Mário Covas.

O convênio assinado autoriza o repasse através do FUMEFI (Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento) de R$ 19 milhões que garante a primeira etapa das obras. Haverá mais repasses até atingir o valor total de R$ 60 milhões.