Carapicuíba realiza mais um “Prefeitura no seu Bairro” neste sábado

Secretarias: Administração

Data de Publicação: 1 de fevereiro de 2012

Desta vez os serviços e lazer serão oferecidos aos moradores da Vila Cretti

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio de ações intersecretariais, promove, neste sábado, 21, mais uma edição do “Prefeitura no seu Bairro”, um conjunto de ações que leva serviços e lazer diretamente para a população. O evento acontece no FUCA, que fica na Avenida José Fernandes Teixeira Zuza, 510, Vila Cretti, das 9h às 17h.

O local está sendo preparado para receber a população com tendas montadas para atender ao munícipe que necessita de uma consulta médica, oftalmológica, de dentista, entre outros.

A ação acontece desde 2010 e já atendeu milhares de pessoas, visto os serviços oferecidos abrangerem diretamente a população mais carente, como corte de cabelo, manicure, emissão de carteira de trabalho e balcão de empregos.

As crianças poderão se divertir o dia todo com os brinquedos que serão montados, como camas elásticas, piscina de bolinhas, brincadeiras e jogos onde todos ganharão medalhas de participação, além de pipoca e algodão doce garantidos pela Prefeitura.

O munícipe que comparecer, além de ter à sua disposição serviços de saúde pública, como teste do diabetes, pressão alta, vacinação de cães e gatos, ainda vai poder contar com aulas de artesanato e meio ambiente, onde serão distribuídas mudas de árvores para ampliar o verde de Carapicuíba e ao mesmo tempo conscientizar.

O “Prefeitura no seu Bairro” vai intercalar o recadastramento dos beneficiários que fazem parte do “Bolsa Família” daquela região. Esta será a primeira de uma série de reuniões que vai acontecer durante o ano, visto a necessidade de orientações às famílias cadastradas no Programa, no intuito de não correrem o risco da perda do benefício.

Espetáculo “Drama da Paixão de Cristo”

No local haverá uma tenda onde atores, atrizes e figurantes que queiram atuar na peça teatral, poderão se inscrever. O espetáculo acontece em abril, durante a semana santa.