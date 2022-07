Prefeitura promove ato ecumênico na Câmara

Data de Publicação: 1 de fevereiro de 2012

Intolerância Racial é o tema do evento

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Governo, promove no sábado, 21, às 18h, na Câmara Municipal, ato ecumênico que vai tratar sobre a “Intolerância Religiosa”.

Organizado pela Coordenadoria de Políticas para a Igualdade Racial (CEPIR), o objetivo do evento é conscientizar que é possível viver com as diferenças.

Local: Câmara Municipal de Carapicuíba

Endereço: Avenida Miriam, 92, Centro

Informações pelo Telefone 4164-5427