Carapicuíba realiza “peneira” para o Sub-17

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 2 de fevereiro de 2012

Atletas selecionados poderão participar de jogos intermunicipais e regionais

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, realiza seleção de atletas de futebol de campo para a formação da equipe masculina Sub-17 que disputará campeonatos no decorrer do ano.

Podem participar jovens com idade de 16 a 18 anos (nascidos nos anos 94, 95 e 96), que residem em Carapicuíba. Os interessados devem comparecer de 30 de janeiro a 15 de fevereiro, das 14h às 16h, no Estádio Municipal do Niterói, à Rua Perimetral Norte, 246, Cohab II.

O objetivo da Prefeitura é dar oportunidade a novos talentos do município, já que Carapicuíba tem vaga garantida nos Jogos Abertos da Juventude e nos Jogos Regionais do Estado de São Paulo, dentre outras competições.

Em 2011, a seleção de futebol masculino sub-21 de Carapicuíba sagrou-se campeã e trouxe para o município a primeira medalha de ouro da delegação. Além dos torneios estadual e regional, a seleção vai participar de diversos jogos intermunicipais e competições amistosas, ganhando experiência e amadurecimento para uma futura carreira profissional.