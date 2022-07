Prefeitura leva à população cuidados com a saúde, serviços e lazer.

Data de Publicação: 2 de fevereiro de 2012

Neste sábado, 28, a Prefeitura vai até a Vila Menck, para que a população seja beneficiada com atendimento médico, vacinação de cães e gatos, corte de cabelo, diversão para as crianças e muito mais.

A Prefeitura de Carapicuíba promoveu, no sábado, 21, no bairro da Vila Cretti, mais uma edição do “Prefeitura no seu Bairro”, um conjunto de ações que leva serviços e lazer diretamente para a população.

Os moradores do bairro Vila Cretti usufruiram de serviços gratuitos como, teste de diabetes, verificação da pressão arterial, clínico geral, dentista, corte de cabelo, vacinação de cães e gatos, inscrições para o Programa Segundo Tempo, jogos e brincadeiras para as crianças, inscrições para creches e alfabetização de adultos, orientação e informação de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, além de educação ambiental, com distribuição de mudas.

As crianças se divertiram com as camas elásticas, piscina de bolinhas, brincadeiras, e com as partidas de futebol de salão com entrega de medalhas a todos os participantes, além de pipoca e algodão doce oferecidos gratuitamente.

O projeto social da Prefeitura acontece desde 2010 e já atendeu milhares de pessoas de vários bairros da cidade, levando serviços de vários segmentos. A ação oferece infraestrutura de qualidade e atendimento com profissionais treinados para melhor atender aos munícipes.