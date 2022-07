Inscrições abertas para o Casamento Comunitário

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 2 de fevereiro de 2012

O Fundo Social de Solidariedade recebe as inscrições até o dia 10 de fevereiro.

Fundo Social de Solidariedade prepara a terceira edição do evento que promove a união ou regularização civil de centenas de casais.

Noivos de todas as idades podem se inscrever para a terceira edição do Casamento Comunitário realizado pela Prefeitura de Carapicuíba, através do Fundo Social de Solidariedade.

Criado pela atual gestão, o Casamento Comunitário é um importante benefício para noivos que querem se casar e não têm condições financeiras, ou casais que já convivem, mas as despesas com cartório, cerimônia, alianças entre outras, impedem a oficialização da união.

Em parceria da iniciativa privada, o Fundo Social de Solidariedade promove o casamento civil sem despesas, e com direito a marcha nupcial, damas de honra, convidados e celebração religiosa.

Para obter mais informações, os interessados devem se dirigir ao Fundo Social de Solidariedade, no Centro Administrativo da Prefeitura, rua Presidente Vargas, 280 – Centro. Telefone: 4164-5511.