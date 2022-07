Prefeito Sergio Ribeiro propõe saída para preservar famílias da Savoy

Data de Publicação: 7 de fevereiro de 2012

Em reunião com o secretário estadual de Habitação, Silvio Torres, prefeito propôs que o DAEE compre a área. À noite, reuniu-se com os moradores apresentou a proposta e disse estar muito otimista.

Nesta terça-feira, 31 de janeiro, o prefeito Sergio Ribeiro e o deputado estadual Isac Reis se reuniram com o secretário estadual de Habitação, Sílvio Torres, para discutir propostas para uma solução para que as famílias instaladas na área da Savoy não sejam desalojadas do local, em razão da ordem judicial que determina a reintegração de posse.

Após apresentar várias possibilidades para uma possível aquisição da área, já que a Prefeitura de Carapicuíba não dispõe dos recursos próprios para a compra, o prefeito obteve do Secretário o compromisso de encaminhar junto ao DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica) a possibilidade deste órgão estadual comprar a área da Savoy, como compensação do trabalho de transbordo de materiais dos leitos dos rios Tietê, Pinheiros e outros para a Lagoa de Carapicuiba.

Assim, se aprovada a proposta do prefeito Sergio Ribeiro, com recursos obtidos junto ao DAEE, a Prefeitura paga a Savoy Imobiliária e Construtora e obtem a área, o que garante a permanência dos moradores no local. Em reunião com os moradores o prefeito apresentou, inclusive, um projeto de contrução de moradias populares, em parceria do município com os governos federal e estadual.

O prefeito disse estar confiante com as negociações. “A busca por uma solução definitiva para esta questão é um compromisso meu, de muito ant es de ser prefeito. Acho que agora estamos perto de encontrá-la”, ressaltou.

Na próxima quinta-feira, 2, acontece nova reunião na Secretaria Estadual de Habitação para a continuidade das negociações.