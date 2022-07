Vila Leopoldina recebe o “Prefeitura no seu Bairro” neste sábado

Data de Publicação: 7 de fevereiro de 2012

Ação já atendeu milhares de pessoas com serviços e muita diversão para a criançada, em diversos bairros da cidade.

A Prefeitura de Carapicuíba promove, neste sábado, 4, mais uma edição do “Prefeitura no seu Bairro”. Será na rua Madalena Gutierrez Conceição, Vila Leopoldina, das 9h às 15h.

O Prefeitura no Seu Bairro é um conjunto de ações que leva até a população serviços de saúde, como teste do diabetes, pressão alta, consulta médica, oftalmológica e dentista, além de outros atendimentos, como corte de cabelo, vacinação de cães e gatos, emissão de carteira de trabalho, aulas de artesanato, doação de mudas de árvores, dentre outras atividades. As crianças também aproveitam o dia para se divertir com jogos e brinquedos.

O “Prefeitura no seu Bairro” acontece desde 2010 e já atendeu milhares de pessoas. O prefeito Sergio Ribeiro participa do evento, conversando com a população e ouvindo suas reivindicações.

Foto: O Prefeitura no Seu Bairro esteve na Vila Cretti no dia 21, levando serviço e lazer para a população.