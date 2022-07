Unidade móvel do Sebrae orienta empreendedores de Carapicuíba

Data de Publicação: 7 de fevereiro de 2012

A partir desta terça-feira, 31, até o dia 3 de fevereiro, a unidade móvel do Sebrae está em Carapicuíba oferecendo orientações e palestras para pequenos empreendedores. A atividade acontece em parceria com a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Social e Trabalho, no Calçadão, das 9 às 17 hs.

O Sebrae Móvel é um escritório sobre rodas que atende o público interessado em abrir ou melhorar o seu negócio. Os técnicos orientam o publico sobre temas que vão desde o planejamento do negócio, formalização do empreendimento, como preparar melhor o fluxo de caixa, até formas de divulgação da empresa.

O SEBRAE-SP (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) é uma instituição que prepara os micro e pequenos empresários para obterem as condições necessárias para crescer e acompanhar o ritmo de uma economia competitiva.