Carapicuíba ganha dois novos Centros do Programa Brasil Sorridente

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 15 de fevereiro de 2012

A Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Saúde, ampliará o Programa Brasil Sorridente, do Governo Federal, com dois novos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), aumentando os serviços oferecidos à população. A inauguração dos novos equipamentos está prevista para este mês.

Os novos CEOs serão instalados no Ariston e Vila Dirce. O primeiro fica na Estrada do Aderno nº 361, esquina com a Rua Itanhaém, em um imóvel comprado pela Prefeitura e que passa por adaptações para entrar em funcionamento. O segundo, fica na Rua Bandeirante nº 24.

As novas unidades beneficiarão toda a população, em especial os moradores da cidade Ariston e Vila Dirce. A escolha dos locais ocorreu de acordo com os critérios de necessidade da população.

Atualmente, Carapicuíba conta com um CEO, que funciona na UBS Cohab V e oferece especialistas em Endodontia, Periodontia, Buco Maxilo Facial, atendimento à portadores com necessidades especiais, Prótese Dentária e Odontopediatria.

A Política Nacional de Saúde Bucal (Brasil Sorridente) avançou muito nos últimos anos, ampliando o número de consultórios dentários nas Unidades Básicas de Saúde e aumento nos atendimentos de média complexidade odontológica, com a implantação dos Centros de Especialidades Odontológicas e dos Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias. Esses equipamentos odontológicos realizam o diagnóstico bucal, com ênfase no diagnóstico e detecção do câncer bucal; periodontia especializada; cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros, endodontia, atendimento aos portadores de necessidades especiais e prótese dentária.