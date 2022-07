Prefeitura promove capacitação no combate à dengue

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 15 de fevereiro de 2012

Médicos e enfermeiros de Carapicuíba participam do curso que vai ampliar o conhecimento e capacitá-los ainda mais no combate à doença.

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Saúde e Medicina Preventiva, promove nos dias 30, 31 de janeiro e 1 e 2 de fevereiro, no Teatro Fuca, na Vila Cretti, curso de capacitação no combate à dengue.

O curso está sendo ministrado pela Coordenação da Vigilância Epidemiológica, Coordenação da Atenção Básica e Coordenação da Enfermagem – Urgência e Emergência, com o objetivo de informar novos métodos de diagnóstico e atender a pacientes com suspeita de dengue.

Com o tema “Dengue – Avaliação de Risco”, as palestras tratam de questões que ainda perduram desde a descoberta do mosquito transmissor, Aedes aegypti, como o período de incubação e transmissão, diagnóstico presuntivo de infecção, fase crítica, nova classificação clínica, cuidados em casa, avaliação de gravidade do quadro clínico, definição de febre hemorrágica, sinais de alerta do avanço da doença, critérios de internação, além do protocolo de conduta para o diagnóstico e tratamento.

A Prefeitura de Carapicuíba intensifica o trabalho constantemente, com as visitas de casa em casa, e nos pontos estratégicos (borracharias, pontos de armazenagem de lixo seletivo), além da distribuição de folhetos explicativos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e em feiras livres.

A dengue é uma das doenças com maior incidência no Brasil e atinge pessoas de todas as classes sociais. O contágio aumenta com o calor e com as chuvas de verão.