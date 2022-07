Segunda turma da GCM inicia treinamento

Secretarias: Segurança Pública e Controle Urbano

Data de Publicação: 15 de fevereiro de 2012

A segunda turma de Guardas Municipais de Carapicuíba, formada por cerca de 40 guardas, entre homens e mulheres, inicia seu treinamento nesta segunda-feira, 6. O curso consiste em cinco meses de aulas, e um estágio monitorado, e é ministrado pelo Centro de Formação e Ensino da GCM de Osasco.

O processo de instituição da Guarda Municipal em Carapicuíba remonta meados de 2009, quando o prefeito Sergio Ribeiro sancionou a Lei Municipal nº 1107/2009. Na sequência, foi chamado o concurso público, e contratado no início de fevereiro os primeiros quarenta guardas, que passaram por treinamento e tomaram posse em agosto de 2011.

O prefeito Sergio Ribeiro lembrou que a implantação da GCM passou por diversas etapas, desde a criação da Secretaria Municipal de Segurança, participação no Pronasci (Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania), ligado ao Ministério da Justiça, abertura do concurso público, treinamento da primeira turma e estruturação da GCM. “Ainda há muito a ser feito em matéria de segurança, mas os passos que estamos dando estão dentro das possibilidades da nossa Administração”.

Na última terça-feira, 31, a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Segurança Pública, acolheu os guardas recém contratados (foto).