Prefeitura promove encontro de farmacêuticos da rede pública

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 15 de fevereiro de 2012

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria da Saúde e Medicina Preventiva, promoveu na terça-feira, 31 de janeiro, um encontro de confraternização para farmacêuticos da rede municipal de saúde, em comemoração ao Dia Nacional do Farmacêutico, que foi em 20 de janeiro.

Os farmacêuticos são profissionais muito importantes na rede pública. Eles atuam nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS I, CAPS AD e CAPS II), nos Pronto Atendimentos da Vila Dirce e Cohab II, no Pronto Socorro Infantil (PSI), no Centro de Especialidades Médicas (CEM), no Núcleo de Atendimento de Infectologia (NAIC), no Programa Insulino-Dependente e na Vigilância Sanitária.

Cabe ao farmacêutico, o importante papel na orientação da população quanto ao uso correto do medicamento. Ele é participante ativo no controle e gestão de medicamentos.