Projovem Urbano em Carapicuíba abre inscrições a partir do dia 13

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 16 de fevereiro de 2012

A partir de 13 de fevereiro a prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Educação, realiza o cadastramento de interessados no Projovem Urbano: um programa do Governo Federal que atende jovens e adultos que não completaram o ensino fundamental (5ª a 8ª série). Neste programa, os alunos cursam as séries finais do ensino fundamental, com aulas de todas as disciplinas do currículo para o segmento (português, inglês, matemática, ciências da natureza e ciências humanas) e também de informática, cidadania e qualificação profissional.

O programa, além de oferecer alimentação escolar para os cursistas e serviço de cuidador (a) de crianças (no caso do cursista ter filhos [as] e não ter com quem deixá-los (as), uma vez que, as aulas acontecem no período noturno), também oferece uma bolsa auxílio de R$ 100,00 e visa estimular a volta aos estudos. O curso de qualificação profissional, nesta edição do Projovem Urbano, será nas áreas de informática, telemarketing e vendas e tem como objetivo melhor preparar os cursistas para o mercado de trabalho.

Com duração de 18 meses, o curso oferece 200 vagas e será ministrado na EMEF Vereador Edgar Simões, situado no bairro Cidade Ariston, Carapicuíba. Os interessados em estudar no Pró-Jovem Urbano 2012, devem ter entre 18 e 29 anos, ensino fundamental incompleto, saber ler, escrever e ser morador do município.

O cadastramento dos interessados será realizado na EMEF Vereador Edgar Simões a partir de 13/02/2012 até 14/03/2012. No ato do cadastro, o candidato deve apresentar uma cópia e originais dos seguintes documentos pessoais: RG, CPF, Comprovante de Residência e Histórico Escolar.

Mais informações na Secretaria Municipal de Educação de Carapicuíba, Rua Salvador, nº 34, Cohab II, Telefone: 4184-7716 ou na EMEF Vereador Edegar Simões, Rua Mirassol, nº 85, Cidade Ariston, Telefone: 4181-1019.