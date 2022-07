Prefeitura anuncia duas novas creches

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 16 de fevereiro de 2012

No próximo domingo, 12 de fevereiro, o prefeito Sergio Ribeiro se reúne com os moradores do Parque Santa Tereza para anunciar a construção de duas novas creches que atenderão as crianças da região. A reunião acontece às 14 horas na Rua Sérgio Cardoso, esquina com a Rua Vinícius de Morais.

Os terrenos das creches foram adquiridos com recursos da Prefeitura. A construção será feita com verba do programa Proinfância, do Ministério da Educação.

As creches ficam no Parque Santa Tereza, sendo uma na Av. Zacarias de Medeiros, ao lado do Pronto Socorro UPA 24H, em fase final de construção, e a outra, na Rua Sérgio Cardoso, esquina com a Rua Vinícius de Morais.