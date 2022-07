Prefeitura de Carapicuíba amplia convênios com entidades e oferece mais vagas em creches

Data de Publicação: 16 de fevereiro de 2012

A Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria da Educação, amplia a partir do próximo dia 10, a quantidade de entidades conveniadas que oferecem creches, aumentando de 13 para 17, o que significa mais de 2 mil vagas.

Em 2009, quando o prefeito Sergio Ribeiro adotou a medida para aumentar o número de vagas em caráter emergencial, Carapicuíba dispunha de 995 vagas. Com o convênio, houve ampliação de 830 vagas.

A assinatura do convênio será na próxima sexta-feira, 10, às 19 horas, no Teatro Jorge Amado (Av. Mirian, 86 – Centro). O Termo de Convênio prevê a participação da Prefeitura com os recursos financeiros, materiais e cooperação técnica. As entidades fornecem monitores e funcionários e garantem o bom estado as instalações oferecidas às crianças.

O convênio com as entidades mantém a prática adotada a partir de 2009 de governar com a participação da sociedade organizada.

Abaixo, as entidades que assinam o Termo de Convênio

Comissão De Mães Da Recreação Infantil Castelo Branco

Centro Kolping Nossa Senhora Aparecida

Associação Beneficente De Carapicuiba – Casa Da Criança

Comunidade Kolping São Lucas

Comunidade Kolping Santa Brígida

Comunidade Kolping Jardim Tonato

Associação Infantil Gente Inocente (Filial)

Associação Infantil Gente Inocente (Matriz)

Obra Kolping Do Brasil (1º Maio)

Comunidade Kolping Sul Americana

Comunidade Kolping Nova Carapicuiba

Comunidade Kolping Vila Menk

AMA (Associação De Mulheres Amigas Do Bairro Jd. Novo Horizonte)

Comunidade Kolping De Vila Dirce

Ong Crescer com Saber

Abenaf (Associação Beneficente De Amparo A Família)

Ong Brasil Melhor – Projeto Nosso Futuro