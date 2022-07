Prefeitura anuncia duas novas creches no Parque Santa Tereza

Data de Publicação: 23 de fevereiro de 2012

O prefeito Sergio Ribeiro reuniu-se com moradores do Parque Santa Tereza no último domingo, 12, para o anúncio de duas novas creches da rede municipal de ensino, que serão construídas graças ao convênio com o Programa Proinfância, do Governo Federal.

As creches, que serão entregues até o final do ano, serão instaladas na Rua Sergio Cardoso, esquina com a rua Vinícius de Morais. O terreno de aproximadamente 3.000 m² foi adquirido com recursos da Prefeitura. A outra creche será construída na Av. Zacarias de Medeiros, ao lado do Pronto Socorro UPA 24H. O terreno pertence à Prefeitura.

A Prefeitura de Carapicuíba, aderiu ao Programa “Proinfância” em 2010, por meio da Secretaria da Educação, e aguardava a aprovação do Convênio para o início das obras, que já se encontram em fase de licitação para contratação de empresa.