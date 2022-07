Alunos do Teatro Jorge Amado ingressam em escolas de música

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 23 de fevereiro de 2012

Cinco alunas e dois alunos, do curso de instrumentos de cordas do Teatro Jorge Amado, ministrado pelo professor Samuel Dias Camargo, da Secretaria de Cultura de Carapicuíba conquistaram vitórias em suas carreiras, com aprovação em cursos de música em escolas e faculdades, como a Escola de Música do Estado de São Paulo Tom Jobim e Escola de Música Municipal Vergueiro e Universidade Federal do Estado de São Paulo recebe.

Em apresentação na última sexta-feira, 10, no Teatro Jorge Amado, o prefeito Sergio Ribeiro parabenizou a todos pela dedicação dos músicos carapicuibanos. (FOTO)

São eles:

Milca Milene Gomes de Souza

Emanuela Araújo Pimentel

Maelly Priscila do Nascimento Miranda

Rhayani Stephani do Nascimeto Miranda

Karolyne Silva do Nascimento

Emanoel Barbosa Amorim

Leonardo Henrique Ferreira da Silva