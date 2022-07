Prefeitura oferece esporte e cultura com o Programa Segundo Tempo

Data de Publicação: 23 de fevereiro de 2012

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, oferece aulas de diversas modalidades esportivas, nos períodos da manhã e tarde, em 40 núcleos espalhados pela cidade, graças à Parceria com o Programa Segundo tempo, do Ministério do Esporte.

Para participar, o jovem deve ter entre 7 e 17 anos de idade, e fazer sua inscrição acompanhado pelo pai, mãe ou responsável, no núcleo mais próximo da sua casa. As atividades são oferecidas no contra-turno escolar, ou seja, se o aluno está matriculado no período da manhã, realizará as atividades no período da tarde, e vice-versa.

As modalidades de esportes oferecidas nos núcleos, são aulas de futebol, handebol, futsal, basquete, vôlei e rúgbi, jazz, aeróbica, capoeira, kickboxing, atletismo, xadrez, kung-fu e karatê, além de atividades complementares, como artesanato, desenho, reforço escolar, dança e música.

Os 40 núcleos estão concentrados em 14 pontos da cidade. São eles: Ginásio Ayrton Senna, Ginásio Tancredo Neves, Campo do XV, Campo do Bahia, Estádio do Niterói, EMEF Miguel Costa Júnior, Vila Gustavo Correia, Complexo INAC, EMEF Ver. Edegar Simões, Centro Social Urbano, Parque do Planalto, Vila Cretti, EMEF Prof. Noemy Silveira, e Campo do Pedreira .

O Programa Segundo Tempo, uma parceria com o Ministério do Esporte, existe em Carapicuíba desde novembro de 2011, quando foi assinado convênio. Com o objetivo de democratizar o acesso à prática de esporte, e o desenvolvimento integral dos jovens, o Governo Federal destinou mais de R$ 2 milhões para a aquisição de equipamentos, material pedagógico, uniformes, lanche e a contratação de 122 profissionais qualificados para o monitoramento e coordenação das atividades. A meta do programa em Carapicuíba é atender 4000 jovens.

Para o prefeito Sergio Ribeiro, o Programa Segundo Tempo tem grande importância para o desenvolvimento de crianças e jovens da cidade. “Além de ser uma ocupação que diminui a exposição de crianças e adolescentes à violência e drogas, o programa incentiva a prática de esportes e atletismo, proporcionando novas perspectivas na área esportiva”, enfatiza.

Endereços dos pontos do Programa Segundo Tempo:

Ginásio Ayrton Senna: Av. Antonio Faustino dos Santos, 98 – COHAB 5

Ginásio Tancredo Neves: Av. Inocêncio Seráfico, 2005 – Vila Freida

Campo do XV: Rua Osvaldo Luiz Criscuolo, 51 – Vila Lourdes

Campo do Bahia: Rua Porto Vitoria, s/n – Jardim Ana Estela

Estádio do Niterói: Rua Perimetral Norte, 246 – Cohab 2

EMEF Miguel Costa Júnior: Estrada Egilio Vitorello, 1780 – Jardim Angélica

Vila Gustavo Correia: Av. Laerte Cearense, s/n – Vila Gustavo Correa

Complexo INAC: Av. Comendador Dante Carraro, 333 – Cidade Ariston

EMEF Ver. Edegar Simões: Rua Mirassol, 85 – Ariston

Centro Social Urbano (CSU): Rua Lizarda, 6 – Ariston

Parque do Planalto: Rua Serra de Mailasque, 40 – Jardim Planalto

FUCA: Rua José Fernandes Teixeira Zuza, 510 – Vila Cretti

EMEF Prof. Noemy Silveira: Rua Pitangueira, 20 – Jardim Santa Brígida

Campo do Pedreira: Av. Amazonas, s/n – COHAB 2