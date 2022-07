Hanseníase é tema de capacitação para profissionais da Saúde de Carapicuíba

Data de Publicação: 1 de março de 2012

Nos dias 9 e 10 de fevereiro, a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria da Saúde, ofereceu a Enfermeiros, Auxiliares e Técnicos de Enfermagem o curso para enfrentamento e combate à hanseníase.

A capacitação aconteceu no Teatro Fuca e teve o objetivo de atualizar os profissionais sobre novas práticas de atendimento do paciente com hanseníase e celebrar o dia 29 de janeiro, dedicado mundialmente à luta contra a hanseníase.

Conhecida popularmente como lepra, a hanseníase aflige a humanidade desde a antiguidade. Apesar da mudança do nome, ainda hoje os portadores da doença enfrentam muitos preconceitos.

A doença é infecciosa que pode causar deformidades em várias partes do corpo que incapacitam o indivíduo para o a vida social e no trabalho. Afeta a pele e os nervos, principalmente nos braços, mãos, coxas, pernas, pés e a face. Com o diagnóstico precoce, tratamento regular e acompanhamento da equipe médica, o aparecimento de deformidades pode ser evitado.

O tratamento da hanseníase é fornecido gratuitamente na sede SUS e apresenta ótimos resultados, principalmente quando é realizado sob supervisão médica regular. Para conhecer melhor sobre a doença mais antiga do mundo, acesse o site:

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_de_hanseniase.pdf