Novo Corredor de ônibus trará benefícios para Carapicuíba

Secretarias: Projetos Especiais Convênios e Habitação

Data de Publicação: 7 de março de 2012

O prefeito Sergio Ribeiro recebeu, em seu gabinete, na última quarta-feira, 22, representantes da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), para a apresentação do projeto de implantação do Corredor Viário Itapevi-Butantã, para circulação exclusiva de transporte coletivo. O projeto inclui alterações no sistema viário de Carapicuíba.

As obras começam no primeiro semestre deste ano e a Prefeitura fará ajustes no trânsito para garantir o fluxo de veículos e passeio de pedestres. O corredor será implantando no canteiro central, à esquerda das vias atuais, com áreas seguras de ultrapassagem, permitindo fluidez de tráfego e facilidade de acesso à região.

O empreendimento passará por Itapevi, Jandira, Barueri, Carapicuíba, Osasco e São Paulo. Concluído, terá 30,4 km de extensão e será o terceiro maior corredor de transporte coletivo da região metropolitana. As obras reduzirão em 28% no tempo de viagem entre Itapevi e Butantã, que hoje dura cerca de 65 minutos.

Também estão previstas as obras do Projeto Novo Centro – Sua Nova Cidade, com construção de túnel, boulevard, passarela e readequações dos terminais rodoferroviários do Km 21 e da região central, anunciadas em janeiro último.