Carapicuíba inova com carnaval descentralizado

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 7 de março de 2012

No próximo final de semana, as Escolas de Samba de Carapicuíba levam o carnaval para os bairros a que pertencem. A iniciativa inovadora em relação aos dois últimos anos em que o carnaval foi realizado no Centro da Cidade, oferece lazer e alegria para um grande número de pessoas.

A reunião de todas as agremiações acontece no dia 19, a partir das 20 horas, em grande festa preparada pela Liga das Escolas de Samba, com samba enredos, fantasias, porta bandeira, mulatas e baianas. Será no Expo Oeste (Av. Desembargador Dr. Eduardo Cunha de Abreu, 345 – Centro). As escolas: Imperatriz da Cretti, Nova Mocidade Independente de Carapicuíba (Cohab II), Unidos do Novo Horizonte, Unidos do Santo Estevão, Arco Íris da Vila Dirce, Ipê de Ouro, Bloco Buraco da Onça e Bloco Litrão, já têm presença confirmada.

Para quem prefere marchinhas antigas, dança ao ar livre e muita animação, a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria da Cultura, oferece o “Carnaval na Aldeia” nos dias 18, 19 e 21 (sábado, domingo e terça-feira), a partir das 15 horas, na Praça da Aldeia Jesuítica de Carapicuíba. A festa fica por conta do Bloco Batuk e conta com desfile de crianças do Instituto Casa da Gente e CSU Ariston. Um programa para toda a família.

Nos dois eventos, a entrada é franca.

Escola ganha espaço no FUCA

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Serviços Municipais, reformou espaço nas dependências do Complexo Esportivo FUCA e entregou para o Grêmio Recreativo “Imperatriz da Cretti”. A entrega e inauguração da nova sede ocorreu na tarde do último domingo, 12. O espaço deverá ser utilizado para cursos profissionalizantes e ações sociais junto à comunidade, além de reuniões da Escola de Samba.