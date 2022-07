Pelo quarto ano seguido, professores comemoram recebimento do abono do FUNDEB

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 7 de março de 2012

Na última quinta-feira, 16, os professores da Rede Municipal de Ensino lotaram o Teatro Jorge Amado para a cerimônia de entrega do Bônus do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica).

Fato inédito na história de Carapicuíba, pelo quarto ano seguido, a Prefeitura efetua o pagamento dos bônus aos profissionais da rede municipal de ensino que se destacaram nos critérios de assiduidade e tempo de serviço. O valor total da bonificação, paga na sexta-feira, 17, se aproxima dos 7 milhões de reais e as quantias variam entre R$ 600 e R$ 15 mil.

Desde 2009 a Prefeitura paga aos profissionais da Educação os resíduos do FUNDEB. Em março de 2011, foram pagos R$ 7,6 milhões. Para o prefeito Sergio Ribeiro, “desde o primeiro dia da nossa administração, temos voltado o olhar para a educação, na certeza de que o investimento nessa área trará benefícios para a população, sobretudo com o empenho dos profissionais que resulta no melhor aprendizado das nossas crianças”, ressaltou.