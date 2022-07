Jardim das Palmeiras ganha galerias e pavimentação

Secretarias: Transporte e Trânsito

Data de Publicação: 14 de março de 2012

As Avenidas Lord, Abreus e Arlanza, do Jardim das Palmeiras, próximo à Vila Menck, receberam galerias de águas pluviais e pavimentação e a entrega das obras concluídas será neste sábado, dia 3.

O prefeito Sergio Ribeiro reuniu-se no início de 2011 com os moradores do bairro, e firmou a parceria entre a Prefeitura e a população, garantindo mais um benefício para o bairro, com a construção de galerias de águas pluviais e a pavimentação das ruas.



Além dos investimentos em pavimentação, a Prefeitura gastou mais R$ 88.176,12 para construir as galerias pluviais, guias e sarjetas. Até o momento os moradores pagaram 34% dos valores parcelados da pavimentação. A Prefeitura arca com a mão de obra e demais custos do empreendimento, cujo valor total é cerca de R$ 700.000,00. O resultado é a satisfação dos moradores que já percebem desenvolvimento para o local.

Av. dos Abreus – Valor pago pelos moradores: R$ 78.692,99 – Valor da obra R$ 151.882,11

Av. Lord – Valor pago pelos moradores R$ 11.279,71 -Valor da obra R$ 59.736,06

Av. Arlanza – Valor pago pelos moradores R$ 34.670,46 – Valor da obra R$ 148.283,37



A entrega da obra acontece na rua Arlanza, altura do número 108. Toda a população é convidada a participar.