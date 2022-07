Prefeitura de Carapicuíba comemora 47 anos com inaugurações e homenagem às mulheres

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 15 de março de 2012

Carapicuíba completa, em 26 de março, 47 anos de emancipação político-administrativa. E para comemorar, a Prefeitura entrega, durante o mês de março, diversas obras que representam melhorias nas áreas da educação, infraestrutura, desenvolvimento e qualidade de vida.

Na área da educação, serão entregues as reformas da Emei Isaura Quércia e Emef Argeu Silveira Bueno, na Cohab 5, Emef João Hornos, no Jardim Angélica e a construção do novo prédio da Emei Evani Pierrini, na Vila Dirce.

Outras obras, na área da infraestrutura, como colocação de guias e sarjetas, pavimentação, reformas de praças e quadras poliesportivas e equipamentos de saúde, também serão entregues ao longo de março.

MÊS DAS MULHERES

Uma maratona de eventos para as mulheres marcarão as comemorações do aniversário da emancipação de Carapicuíba. Para o 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura, por meio da Coordenadoria de Políticas para as Mulheres (CPPM), da Secretaria de Governo, diversas atividades no Calçadão do Centro, das 11 às 17hs, com atrações musicais diversão para crianças e muito mais.

Durante o mês, a CPPM realiza palestras em diversas escolas, oferecendo momento de confraternização, descontração e discussão sobre temas de interesse das mulheres.