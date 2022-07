Prefeitura realiza homenagens e palestras no mês da mulher

Secretarias: Gabinete do Prefeito

Data de Publicação: 21 de março de 2012

O mês da mulher em Carapicuíba foi aberto com um grande evento no Calçadão, no qual as homenageadas por ocasião do Dia Internacional da Mulher, receberam cuidados especiais nas áreas de estética e saúde, das 11 às 20 horas.

Diversos profissionais da beleza, entre cabeleireiros, manicures e maquiadores, foram convidados pela Prefeitura a divulgarem seu trabalho no calçadão, oferecendo os serviços às mulheres que passavam por ali.

A Secretaria da Saúde disponibilizou a equipe de Terapias Alternativas, com acupuntura auricular, massagem, medição de pressão arterial e glicemia, orientação e agendamento em saúde, além de música ao vivo e brincadeiras para as crianças.

Nos dias 8 e 9, as funcionárias e funcionários do Centro Administrativo tiveram ginástica laboral na manhã e tarde.

A Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres promoveu palestra no dia 6 na EMEF Miguel Costa Junior, Jardim Angélica, com o tema Mulher no espaço de poder.

A Secretaria de Assistência Social e Cidadania também realizou evento para homenagear as mulheres assistidas pelo programa Renda Cidadã, no Centro Social Urbano (CSU), no Ariston.

A programação continua com palestras em diversas escolas, até o final do mês. Acompanhe:

15 – quinta-feira – 9h – EMEI Paraíso das Crianças – Parque Jandaia (Rua Tenente José Nogueira, 333). Tema: Planejamento familiar / sexualidade

17 – sábado – 10h – EMEI Pequeno Aprendiz – Vila Veloso (Rua Jatobá, 270). Tema: Violência contra a mulher / Lei Maria da Penha

20 – terça-feira – 9h – EMEF Argeu Silveira Bueno – Cohab 5 (Av. Pres. Tancredo Neves, 860). Tema: Alimentação saudável x Obesidade e gravidez na adolescência

22 – sexta-feira – 15h – Casa do Adolescente (Av. General Teixeira Lott, 501). Tema: Doenças sexuais e gravidez na adolescência

23 – quinta-feira – 9h – EMEF João Hornos Filho – Vila Cristina (Rua Capanema, 75). Tema: Violência contra a mulher / Lei Maria da Penha

24 – sábado – 13h – EE Nidelse Martins de Almeida – Jd. Novo Horizonte (Rua Marte, 150). Tema: Mulher no espaço de poder

25 – domingo – 14h – Paróquia Nossa Senhora das Graças – Ana Estela (Rua Independência, 09). Tema: Atividades com mulheres cuidadoras de pessoas com deficiência

28 – quarta-feira – 9h – EMEF Noemy Silveira Rudolfer – Santa Brígida (Rua Pitangueira, 20). Tema: Violência contra a mulher / Lei Maria da Penha

29 – quinta-feira – 9h – EMEF Edegar Simões – Ariston (Rua Mirassol, 85). Tema: Políticas públicas para as mulheres

30 – sexta-feira – 21h – EE Esmeralda Becker – Jd. Marilu / Aldeia (Av. João Fazoli, 410). Tema: Doenças sexuais e gravidez na adolescência

Políticas públicas para as mulheres

Desde o início da atual gestão, várias iniciativas foram tomadas em benefício das mulheres. Na área da saúde, a Prefeitura intensificou as campanhas para realização do exame Papanicolau e detecção de osteoporose.

Mensalmente, a Secretaria da Saúde realiza palestras para gestantes, sobre parto e cuidados com o recém-nascido, e para casais, sobre planejamento familiar. A equipe de fisioterapia oferece tratamento específico para mulheres idosas.

Com relação às creches, uma das maiores preocupações da mãe que trabalhar fora, a Prefeitura já triplicou o número de vagas e vai inaugurar, ainda este ano, pelo menos quatro novas unidades no Jardim Santa Rita, Vila Sulamericana, Vila Helena e Ana Estela. Além disso, foram entregues kits enxovais para todas as crianças matriculadas nas creches, gerando economia para as mães.

A criação da Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres, em março de 2010, foi um marco para as mulheres de Carapicuíba, com a realização de ações de esclarecimento para melhorar a saúde, contra a violência, cuidados com o corpo, atenção às adolescentes, dentre outras iniciativas.