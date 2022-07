Domingo é dia de Ação Social e entrega de praça em Carapicuíba

Data de Publicação: 21 de março de 2012

No mês de aniversário da emancipação de Carapicuíba, a Prefeitura leva até a Vila Helena, o “Prefeitura no seu Bairro” com serviço e lazer, neste domingo pela manhã. À tarde, os moradores do Jardim Ana Estela recebem a Praça Josué Barbosa totalmente reformada.

A Prefeitura de Carapicuíba promove, neste domingo, 18, o “Prefeitura no seu Bairro”, ação social que já passou seis bairros somente neste ano, levando serviço e lazer para a população. A ação social tem inicio às 9 horas, na Avenida Argentina, próximo à UBS do bairro.

Através desta ação, a população é beneficiada com corte de cabelo, emissão de carteira de trabalho, teste do diabetes, pressão alta, consulta com clínico geral e dentista, atividades esportivas, orientações jurídicas, de direitos do consumidor e abertura de microempresas, aulas de artesanato, inscrições para vagas em creches e alfabetização de adultos, distribuição de mudas, e muito mais.

Nos meses de janeiro, fevereiro e março, o “Prefeitura no seu Bairro” foi ao Jardim Tonato (fotos), Vila Menck, Vila Leopoldina, Vila Cretti, Parque Flórida e COHAB V, levando serviço e lazer a milhares de pessoas.

PREFEITURA ENTREGA MAIS UMA PRAÇA REFORMADA

A partir das 16 horas, a Prefeitura de Carapicuíba realiza a reinauguração da Praça Josué Barbosa, na Rua Paraguaçu Paulista esquina com Estrada do Jacarandá.

A antiga praça foi totalmente remodelada, com área de lazer, mini quadra de areia, bancos de concreto, calçadas novas, jardinagem, pintura, grafitagem e acessibilidade e iluminação.

Diversas praças já passaram por reformas, oferecendo mais segurança, lazer, áreas verdes e espaço de convivência. Bairros como a Cohab II, Cohab V, Vila Cretti, Jardim Angélica, Rotatória da Fazendinha, além de melhorias em escadarias, campos de futebol e vielas.