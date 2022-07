Famílias do Ariston são assistidas pela Prefeitura de Carapicuíba

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 27 de março de 2012

A Prefeitura de Carapicuíba permaneceu segunda e terça-feira no Ariston com diversas equipes para atender as famílias, reconstruir o asfalto e limpar a tubulação do córrego canalizado.

A Prefeitura de Carapicuíba, desde segunda-feira, 12, mobiliza equipes da Defesa Civil, Secretaria de Assistência Social e Cidadania, Fundo Social de Solidariedade e Secretaria de Obras para socorrer as famílias atingidas pela enchente do último domingo, 11, nas proximidades das Avenidas Dante Carraro e Marginal. Nesta quarta-feira, e Secretaria de Obras continua a restaurar a canalização do Córrego Cadaval.

Assistentes sociais da Secretaria de Assistência Social e Cidadania atenderam as 23 famílias afetadas, residentes nas proximidades da Avenida Marginal do Córrego Cadaval e Avenida Dante Carraro, com orientação e entrega de cestas de alimentos, roupas em geral, calçados e colchões. A Defesa Civil vistoriou as residências e orientou as famílias a respeito de medidas de segurança. Não houve interdição de nenhuma residência.

A Secretaria de Obras já limpou a rua e recapeou trecho do asfalto destruído com a forte chuva. A antiga tubulação não suportou o volume da água e levantou o asfalto. As equipes da Secretaria também desobstruíram trecho do córrego canalizado, próximo à Av. Dante Carraro e Avenida Marginal. Será ainda, em caráter emergencial, feita correção da canalização com instalação de novas aduelas.



Canalização do Córrego Cadaval

A canalização completa do córrego Cadaval é uma reivindicação antiga da população. Em 2009, a obra encontrava-se interrompida. A atual gestão se empenhou em colocar em dia todas as pendências que ocasionaram a interrupção, e em 2010, foi retomada.

Para concluir a canalização, é necessária a construção de apartamentos para a remoção de cerca de mil famílias residentes na beira do córrego, que encontram-se em andamento, os conjuntos Tambory e Pequiá. Após a construção dos dois conjuntos, a canalização poderá ser concluída.

Recentemente o trecho do Córrego Cadaval na divisa com Barueri (PAC Vila Sulamericana) foi canalizado e encontra-se em fase de conclusão, aguardando término de processo de desapropriação de dois imóveis no trecho.