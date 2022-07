Prefeitura comemora o dia Internacional da Mulher

Secretarias: Gabinete do Prefeito

Data de Publicação: 27 de março de 2012

A Prefeitura de Carapicuíba, que comemora durante o mês de março o 47º aniversário da emancipação político administrativa, homenageia em especial a mulher, por ocasião do Dia Internacional da Mulher, com uma extensa programação, que começa no dia 6 e termina no dia 30.

A agenda pretende levar conscientização e homenagens aos bairros e locais de grande circulação no centro da cidade. Um debate sobre “A Mulher e os espaços de poder”, promovido pela Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres (CPPM) vinculada à Secretaria de Governo, abre as atividades no dia 6, na Emef Miguel Costa Junior, no Jardim Angélica.

No dia 8 de março, quando se comemora as conquistas de direitos históricos das mulheres, a Prefeitura leva para o Calçadão, das 11h às 20h, um grande salão de beleza, com cabeleireiros, maquiadores, manicures e massagistas.

Nos dias 8 e 9, as funcionárias e funcionários do Centro Administrativo terão ginástica laboral na manhã e tarde. E a CPPM promoverá palestras e homenagens de 13 a 30 de março, em diversos locais. Acompanhe:

13 – terça-feira – 14h – Comunidade Kolping Ana Estela (Rua Nova Independência, 9). Tema: Mulher no espaço de poder

14 – quarta-feira –14H – EMEF Nai Molina do Amaral (R. Serra das Agulhas Negras, 199). Tema: Violência contra a mulher / Lei Maria da Penha

15 – quinta-feira – 9h – EMEI Paraíso das Crianças – Parque Jandaia (Rua Tenente José Nogueira, 333). Tema: Planejamento familiar / sexualidade

17 – sábado – 10h – EMEI Pequeno Aprendiz – Vila Veloso (Rua Jatobá, 270). Tema: Violência contra a mulher / Lei Maria da Penha

20 – terça-feira – 9h – EMEF Argeu Silveira Bueno – Cohab 5 (Av. Pres. Tancredo Neves, 860). Tema: Alimentação saudável x Obesidade e gravidez na adolescência

22 – sexta-feira – 15h – Casa do Adolescente (Av. General Teixeira Lott, 501). Tema: Doenças sexuais e gravidez na adolescência

23 – quinta-feira – 9h – EMEF João Hornos Filho – Vila Cristina (Rua Capanema, 75). Tema: Violência contra a mulher / Lei Maria da Penha

24 – sábado – 13h – EE Nidelse Martins de Almeida – Jd. Novo Horizonte (Rua Marte, 150). Tema: Mulher no espaço de poder

25 – domingo – 14h – Paróquia Nossa Senhora das Graças – Ana Estela (Rua Independência, 09). Tema: Atividades com mulheres cuidadoras de pessoas com deficiência

28 – quarta-feira – 9h – EMEF Noemy Silveira Rudolfer – Santa Brígida (Rua Pitangueira, 20). Tema: Violência contra a mulher / Lei Maria da Penha

29 – quinta-feira – 9h – EMEF Edegar Simões – Ariston (Rua Mirassol, 85). Tema: Políticas públicas para as mulheres

30 – sexta-feira – 21h – EE Esmeralda Becker – Jd. Marilu / Aldeia (Av. João Fazoli, 410). Tema: Doenças sexuais e gravidez na adolescência

Desde o início da atual gestão, várias iniciativas foram tomadas em benefício das mulheres. Na área da saúde, a Prefeitura intensificou as campanhas para realização do exame Papanicolau e detecção de osteoporose. Mensalmente, a Secretaria da Saúde realiza palestras para gestantes, sobre parto e cuidados com o recém-nascido, e para casais, sobre planejamento familiar. A equipe de fisioterapia oferece tratamento específico para mulheres idosas.

Com relação às creches, uma das maiores preocupações da mãe que trabalhar fora, a Prefeitura já triplicou o número de vagas e vai inaugurar, ainda este ano, pelo menos quatro novas unidades no Jardim Santa Rita, Vila Sulamericana, Vila Helena e Ana Estela. Além disso, foram entregues kits enxovais para todas as crianças matriculadas nas creches, gerando economia para as mães.

A criação da Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres, em março de 2010, foi um marco para as mulheres de Carapicuíba, com a realização de ações de esclarecimento para melhorar a saúde, contra a violência, cuidados com o corpo, atenção às adolescentes, dentre outras iniciativas. Em agosto de 2011, foi realizada a primeira Conferência Municipal dos Direitos da Mulher (foto).