Prefeitura entrega mais uma creche reformada

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 9 de abril de 2012

Agora é a vez da Cohab 5 receber as novas instalações



A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Educação, entrega nesta semana mais uma creche que foi reformada e modernizada, o EMEI Izaura Quércia, que teve suas instalações totalmente reformadas.



A população da Cohab 5 ganhou com o novo prédio da Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, que foi totalmente restaurado, pois passou por reforma estrutural desde o piso, muro, teto, portas, janelas, pintura, redes hidráulica e elétrica, com investimentos de R$ 46.960,64.



Além da reforma, o EMEI Izaura Quércia recebeu equipamentos pedagógicos e mobília nova e moderna. A nova estrutura agora conta com mais conforto e qualidade para as 150 crianças que estudarão em período integral, ou seja, das 7h às 16h.



Mais informações:

Rogerio Roque – Departamento de Comunicação

Secretaria de Governo – Prefeitura de Carapicuíba

2886-5212 e 7310-7693