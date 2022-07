Carapicuíba festeja 47 anos

Data de Publicação: 9 de abril de 2012

Neste 26 de março, Carapicuíba completa 47 anos de existência como município. A data traz a recordação dos esforços de homens e mulheres que se esforçaram para conseguir a emancipação político administrativa do distrito que pertenceu a Barueri.

Para festejar, será realizada missa na paróquia mais antiga de Carapicuíba, a Paróquia Nossa Senhora Aparecida (igreja amarela), às 20 horas, com a presença de todos os padres e vigários das paróquias da cidade e de Dom Ercilio Turco, bispo diocesano.

A cerimônia deve receber milhares de fiéis das comunidades católicas de Carapicuíba neste evento religioso e histórico do município, que terá bolo e queima de fogos para celebrar os 47 anos de emancipação.

O prefeito Sergio Ribeiro ressalta a necessidade de se promover a celebração cristã, uma vez que a fundação da cidade remete aos trabalhos de catequese e evangelização da região no século XVI, os quais resultaram na criação da Aldeia Jesuítica de Carapicuíba, que é única no mundo.

A festividade permitirá, ainda, momento de confraternização entre os que participaram do movimento emancipacionista na década de 1960, além de parentes, amigos e autoridades, por meio de resgate histórico e cultural sob as bênçãos de Deus.